الزميلة الصحفية رانيا سابا في ذمة الله

الوكيل الاخباري - نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية الزميل فايق حجارين بمزيد من الحزن والأسى الزميلة الصحفية رانيا البير سابا التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس.



وأعرب الشبول وحجارين عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي وزملاء الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها برحمته الواسعة .



واستذكر الزميلان الشبول وحجازين مناقب الفقيدة ومكارم أخلاقها ومهنيتها العالية وسيرتها العملية في حقل الأعلام .

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