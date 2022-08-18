الجمعة 19-08-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

الخميس، 18-08-2022 11:33 م

الزميلة الصحفية رانيا سابا في ذمة الله

WWW


الوكيل الاخباري - نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية الزميل فايق حجارين بمزيد من الحزن والأسى الزميلة الصحفية رانيا البير سابا التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس.

وأعرب الشبول وحجارين عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي وزملاء الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها برحمته الواسعة .

واستذكر الزميلان الشبول وحجازين مناقب الفقيدة ومكارم أخلاقها ومهنيتها العالية وسيرتها العملية في حقل الأعلام .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي٢

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

اسعاف خاص

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويله

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حادثة انقلاب حافلة بالمغرب

وزارة التربية والتعليم

التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

وزارة الخارجية

الأردن يدين تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية

أخبار متعلقة
64db692e-776d-488f-aeea-0c2c7fee7bec

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالب بالصف العاشر في إربد

1

الجامعة الأردنية تنفذ 13 مشروعًا بحثيًا على متن السفينة البحثية في خليج العقبة

7202220123117508346080

بني مصطفى: المرأة الأردنية لا تعرف حدودا للعطاء

463278_1_1659418386

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

e

وكالة الانباء الاردنية تبدأ بتنفيذ برنامج تدريب حديثي التخرج

720226185622431370484

ورشة حول توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية