الزميل الصحفي خالد فخيدة في ذمة الله

الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى الزميل الصحفي الشاب خالد فخيدة (ابو زيد) فجر السبت، والذي سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر السبت الى مقبرة سحاب الاسلامية من مسجد عثمان الكائن في جبل النصر حي عدن.

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والتزاما بالسلامة العامة و في الوضع الراهن من الحالة الوبائية و التزاما بقانون الدفاع يقتصر العزاء بمراسم الدفن و عبر الهاتف مع شقيقيه و نجله زيد .. طارق ربحي ابو فخيده:0777199903 اشرف ربحي ابو فخيده : 0797008408 زيد خالد فخيده :0775039125

وتتقدم أسرة موقع الوكيل الاخباري بأحر مشاعر التعزية والمواساة من ذوي الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.