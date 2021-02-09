الزميل خالد الزبيدي في ذمة الله

الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء، الزميل الكاتب خالد الزبيدي ، المدير السابق للدائرة الاقتصادية في جريدة الدستور والكاتب في الدستور و المختص بالشأن الاقتصادي عن عمر يناهز 66 عاما.

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ونتقدّم من أسرة الزميل الزبيدي وذويه بأحر التعازي ، داعين المولى أن يلهمها الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.



"وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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