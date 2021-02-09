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الثلاثاء، 09-02-2021 10:28 ص

الزميل خالد الزبيدي في ذمة الله

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الزميل الراحل خالد الزبيدي


الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء، الزميل الكاتب خالد الزبيدي ، المدير السابق للدائرة الاقتصادية في جريدة الدستور والكاتب في الدستور و المختص بالشأن الاقتصادي عن عمر يناهز 66 عاما.  

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ونتقدّم من أسرة الزميل الزبيدي وذويه بأحر التعازي ، داعين المولى أن يلهمها الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.


"وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

 

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