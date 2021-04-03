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السبت، 03-04-2021 04:47 م

الزميل محمد سالم العبادي في ذمة الله

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 الوكيل الاخباري - نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، الزميل محمد سالم العبادي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، عن عمر ناهز 65 عاما.
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وأشاد دودين بالجهود الكبيرة التي بذلها الفقيد أثناء عمله في وكالة الأنباء الأردنية منذ عام 1984 وحتى 2006، وإسهاماته الإعلاميّة والصحفية في جميع المواقع التي عمل بها.

وتقدّم دودين بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وللأسرتين الصحفيّة والإعلامية، ضارعاً إلى الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جنّاته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

 




 

 


 

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