الزّهير: مستعدون لتقديم خبراتنا للأشقاء في اليمن

الوكيل الاخباري - أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير استعداد المؤسسة تقديم خبراتها للأشقاء في اليمن من خلال التّدريب والارتقاء بقدرات العاملين في الهيئة اليمنيّة للمواصفات والمقاييس.

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جاء ذلك خلال استقبال المهندسة الزّهير بمكتبها اليوم السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، حيث تمّ بحث تعزيز التّعاون بين الجانبين وسبل دعم المؤسسة وتدريبها للعاملين في المواصفات اليمنيّة، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات المقاييس والتّقييس والجودة.

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