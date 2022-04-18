الزيادات: لا مصلحة بالإبقاء على المحكوم في السجن طيلة حياته

الوكيل الإخباري - قال وزير العدل أحمد الزيادات، إنه ليس من مصلحة السجين والمجتمع دوما، إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا أمضى من العقوبة 30 عاما، حكما.

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وأضاف الزيادات خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان، اليوم الاثنين، أنه قد يكون في إطلاق سراح المحكوم تهديد على حياته، وقد يهدد إخراجه من السجن أمن المجتمع.



وأكد أنه لا مصلحة لمدير الأمن أو وزير الداخلية أو الحكومة بالإبقاء على المحكوم في السجن طيلة حياته.



وأوضح أن إطلاق سراح السجين سيكون عملياً، فإذا أثبت حسن السلوك خلال تواجده بالسجن سيتم إطلاق سراحه وإن كان إطلاق سراحه يشكل تهديدا على حياته أو على المجتمع، فلن يتم تطبيقه.



وجاء ذلك تعقيبا على تعديل المادة 20 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا أمضى من العقوبة 30 عاما، وجاء بالتعديل أن يصبح إطلاق السراح جوازا وليس حكما.