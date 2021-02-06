الزيود : وزير العمل يعلم بأوضاع شركة في الطفيلة لم تلتزم بدفع أجور عامليها

الوكيل الاخباري -أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين يعلم بأوضاع شركة في محافظة الطفيلة منذ أكثر من شهر لم تلتزم بدفع أجور العاملين لديها وحررت بحقها فرق التفتيش بالوزارة 119 مخالفة وحولت ملفها إلى المدعي العام بعد إغلاق مقرها في العاصمة بالشمع الأحمر.



وبين الزيود أن العاملين في هذه الشركة يعملون بنظام الزامية التشغيل من وزارة الأشغال العامة والإسكان وانتهت عقودهم في منصف شهر كانون أول من العام الماضي.

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ولفت إلى أنه بناء على توجيهات الوزير قامت فرق التفتيش بمتابعة شكاوى العاملين في هذه الشركة منذ أكثر من شهر وتم الاتفاق معها على دفع أجور العاملين لديها كاملة قبل منتصف الشهر الجاري.



ونوه إلى أن تجديد العقود يعود إلى العلاقة بين هذه الشركة وبين وزارة الأشغال العامة.



