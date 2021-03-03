"السبت حظر شامل" تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنه يوجد حظر شامل يوم السبت القادم ، وقد انتشر كالنار في الهشيم ، خلال الساعات القليلة الماضية .
ومن جهته ، لفت مصدر حكومي لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد قرار رسمي بهذا الشأن - حتى لحظة كتابة الخبر - .
وأشار أنه يجري البحث في العديد من القرارات الصارمة ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن ، منوها أنه لا يوجد قرارات جديدة .
ودعا المصدر ، المواطنين ، إلى عدم الالتفات إلى الشائعات ، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل المختلفة، ما يؤدي إلى إرباك المواطنين .
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