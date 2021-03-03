الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 03-03-2021 01:59 م

لا قرار بهذا الشأن

"السبت حظر شامل" تشعل مواقع التواصل

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنه يوجد حظر شامل يوم السبت القادم ، وقد انتشر كالنار في الهشيم ، خلال الساعات القليلة الماضية .

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ومن جهته ، لفت مصدر حكومي لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد قرار رسمي بهذا الشأن - حتى لحظة كتابة الخبر - .

 

وأشار أنه يجري البحث في العديد من القرارات الصارمة ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن ، منوها أنه لا يوجد قرارات جديدة .

 

ودعا المصدر ، المواطنين ، إلى عدم الالتفات إلى الشائعات ، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل المختلفة، ما يؤدي إلى إرباك المواطنين .

 

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