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الأربعاء، 10-11-2021 01:31 م

السجن لـ 3 موظفين لإدخالهم مواد فاسدة

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الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد في محكمة الجنايات الصغرى الان حكما بالسجن سنتين بالأشغال المؤقتة على ثلاث موظفين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتغريمهم ٥٦ الف دينار لإدخالهم اغذية فاسدة وتالفة بالرغم من صدور قرار بإتلافها من ميناء العقبة.

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وبينت الهيئة في قرارها ان ٢٧ متهما في هذه القضية منها عدد من الشركات المتخصصة في الغذاء والدواء واستيراد مواد تجميل وموظفين حيث عملت هذه الشركات على استيراد بضائع بمبالغ كبيرة وهي مسجلة بأسماء اشخاص لا يملكون سوى الرقم الوطني من اجل التهرب الضريبي حيث سقطت العديد من التهم لأسباب من اهمها غياب الدلائل.

ومن اهم المواد التي دخلت وهي مسممة الفستق الحلبي والقهوة.

واعتبرت المحكمة في قرارها ان الموظفين الثلاثة ومنهم امرأة هم من ارتكبوا هذه الادخالات لهذه المواد الفاسدة وهم مسؤولين عن اتلاف المواد الغير صالحة للاستهلاك.

يشار الى ان القرار قابل للاستئناف.

 

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