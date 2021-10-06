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الأربعاء، 06-10-2021 03:34 م

السجن لمعلم زور اجازات مرضية

السجن-والاعتقال


الوكيل الاخباري- اصدرت الهيئة الثانية لجنح الفساد قرارا بالسجن سنة لموظفان احدهما موظف في ضريبة الدخل ومعلم في وزارة التربية والتعليم.

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وادين موظف الضريبة والمبيعات من قبل رئيس الهيئة القاضي الدكتور عدي فريحات بجرم الاستثمار الوظيفي خلافا للمادة ١٧٦ من قانون العقوبات بالسجن لعام كامل وغرامة ٥٠٠ دينار لحصوله على مبالغ مالية من مشتكين من اجل تسهيل معاملات ضريبية لهم قرارا قابلا للاستئناف.

وفي نفس السياق اصدرت نفس الهيئة السجن على معلم بالسجن سنة بعد ان اقدم على تزوير ١٥ اجازة مزورة بتهمة اصدار مصدقه كاذبه حيث شكلت له لجنة من الوزارة الا انه اعترض وقام القاضي برد الاعتراض قانونيا ويعتبر القرار قابلا للاستئناف.

 

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