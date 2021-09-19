السجن لمعلم متقاعد قدم تقارير مزورة للمعلوليه

الوكيل الاخباري- اصدرت الهيئة الاولى المختصة بالنظر بجنح الفساد مؤخرا حكما بالحبس على معلم متقاعد مدة أربعة أشهر والغرامة 500 دينار لتقديمه تقارير طبية مزورة للحصول على معلوليه مع التقاعد.



وبينت الهيئة ان المتهم قدم تقارير طبية غير صحيحة وبعد مخاطبة الجهات المسند لها اصدار التقارير تبين ان ارقام الملفات لا تعود له حيث قامت اللجان الطبية بتحويل الاوراق الى النيابة العامة، وتم ادانته بجرم الشروع التام بالاحتيال بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، وتجدر الإشارة الى ان القرار قابل للاستئناف.

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