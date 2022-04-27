السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الوكيل الاخباري - قررت جنايات الفساد تصدر حكمًا جديدًا بسجن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السَّابق وليد الكردي لمدة 18 سنة ووضعه بالأشغال المؤقتة.



وقررت جنايات الفساد تقرِّر تجريم رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السَّابق وليد الكردي بجرم استثمار الوظيفة في 6عقود تعدين بمنجم الشيدية.



وقررت جنايات الفساد تقرِّر إلزام رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السَّابق بدفع مبلغ 191 مليون دينار للشركة.



وقررت جنايات الفساد تقرِّر إدانة أربعة مدراء في شركة الفوسفات بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة وحبسهم 3 أشهر وتغريمهم ألف دينار.

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وكانت محكمة جنايات عمّان قررت في 2013 الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي بقضيتين، الأولى بالأشغال الشاقة لمدة 22 سنة ونصف السنة وغرامة بـ 253 مليونا و476 ألفا و970 دينارا، والثانية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة 31 مليونا و448 ألفا و30 دينارا.

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