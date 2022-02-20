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الأحد، 20-02-2022 12:40 م

السجن والغرامة بحق 9 متهمين لحيازتهم مـواد مخدرة

محكمة امن الدولة (2) - Copy


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا بالإجماع يقضي بالوضع بالأشغال المؤقتـة لمدة تصل لـ 20 عاما والغرامة 20 ألف دينار، والأشغال المؤقتة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، والرسوم بحق 9 متهمين أقدموا على حيازة كمية كبيرة مـن المـواد المخدرة لغايات الاتجار بها بلغت كميتها نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة.

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وبحسب محكمة أمن الدولة، تتلخص وقائع هـذه القضية كما خلصت وقنعت بهـا المحكمة إن المتهمين جميعا اتفقوا فيما بينهم على الاتجار بحبوب الكبتاجون المخدرة من خلال نقلها بواسطة مركبة مملوكة لأحد المـتهمين، وكانوا قد قـاموا بإخفـاء تلك المواد بداخلـها بطريقة سرية داخل إحدى "شوالات مـادة كربونات الكالسيوم" المعدة للتصدير مقابـل مـبالغ نقديـة وصلت إلى " ثلاثـيـن ألـف دينـار أردنـي".

 

ولورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بهـذا الخصوص فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات بعد متابعة حثيثة من إلقاء القبض على المتهمين جميعا المشتركين بهـذه العملية وتم ضبط المواد المخدرة والشاحنة المستخدمة .


كما وقررت المحكمة في قرارها مصـادرة المواد المخدرة المضبوطة والشاحنة والمركبات المستخدمة في التنسيق لهـذه العمليـة.


واشارت إلى أنها شددت العقوبات المفروضة على المتهمين لكبر كميـة المواد المخدرة وخطـورة الاتجار بهـا بما يتناسب مع تحقيـق مبـدأ الـردع العـام والردع الخاص مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكـبير على أمن المجتمع. 

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