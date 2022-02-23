السجن 10 سنوات لشخصين شكّلا "عصابة" لسرقة صيدليات تحت تهديد السلاح في عمّان

الوكيل الاخباري - قضت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، بالأشغال المؤقتة 10 سنوات لمتورطين بتشكيل عصابة لسرقة الصيدليات في العاصمة عمان تحت تهديد السلاح. اضافة اعلان





وفي التفاصيل، عقدت محكمة أمن الدولة، جلسة برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المقدم القاضي العسكري رامي العزام و المقدم القاضي العسكري احمد الطرابشة.



وحكمت المحكمة بحق المتهم الأول (م ع ع) والمتهم الثاني (ع ش س) بجنايتي تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية بحدود المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لعام 2009 وتعديلاته وجناية السرقة مكرر (4) مرات خلافا لأحكام المادة (1/401) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1990 وتعديلاته، وبالنتيجة قررت المحكمة وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم.



وجاء ذلك بعد أن ثبت للمحكمة قيام المتهمين الأول والثاني ولرغبتهما بالحصول على الثراء السريع غير المشروع على تشكيل عصابة لسرقة الصيدليات في مدينة عمان وتنفيذا لمشروعهم الاجرامي فقد أقدما المتهمين الأول والثاني على سرقة اربع صيدليات في مناطق مختلفة في مدينة عمان خلال عام 2018 تحت وطأة التهديد بالسلاح للعاملين بتلك الصيدليات واقتسام ما تم سرقته من نقود فيما بينهم حيث جرى القاء القبض عليهم وجرت الملاحقة بحقهم.