السجن 15 عاما لمطلق نار على ملازم

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، قرارا يتضمن تجريم شخص والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم.

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وحكمت المحكمة بمصادرة السلاح الناري المضبوط، على إثر قيام المتهم ذاته بإطلاق النار على أحد مرتبات مكافحة المخدرات برتبة ملازم إثر محاولة القبض عليه لترويجه لمواد مخدرة، ما أدى حينها إلى إصابة ضابط مكافحة المخدرات في قدمه اليسرى، جرى على إثرها إسعافه إلى مستشفى المدينة الطبية ونتج عن إصابته تفتت عظم الفخذ وتهتك العصب بالقدم اليسرى.

جاء ذلك خلال جلسة برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق عيد المساعيد وعضوية الرائد القاضي العسكري رامي العزام والرائد القاضي العسكري أحمد طرابشة وحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة.





وجرى إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم وإحالته إلى محكمة أمن الدولة حسب الاختصاص.

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