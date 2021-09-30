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الخميس، 30-09-2021 04:25 م

السجن 20 عاما لأردني قتل شقيقته واخفى جثتها

مسرح-الجريمة-28تعبيرية29


الوكيل الاخباري- قضت محكمة الجنايات الكبرى ، الخميس ، بالأشغال المؤقتة 20 عاما بحق شخص قتل شقيقته، واخفى جثتها 4 سنوات.

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وادانت المحكمة الجاني بجناية القتل القصد ، بعد تعديل التهمة من القتل العمد ، حيث لم تجد المحكمة ان المدان خطط لفعلته مسبقا.

ولم تأخذ المحكمة بالأسباب المخففة لعدم إسقاط حق شخصي من كامل الورثة ولكون المغدورة لديها طفل صغير ولم يبلغ سن الرشد

وفي تفاصيل القضية ، قام الجاني بقتل شقيقته الثلاثينية المتزوجة والام لطفل صغير على إثر خروجها من منزل زوجها.

وحضرت المغدورة من مدينة سكنها الى مدينة سكن اسرة ذويها ، وهناك قام الجاني بخنقها ونقل جثتها إلى منطقة أخرى ، واخفاء الجثة داخل حفرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بتغيب السيدة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعادت التحقيق في القضية عام 2020 ، بعد 4 سنوات من ارتكاب الجريمة ، وخلال ذلك اعترف الجاني بجريمته، ودل على مكان دفن جثة شقيقته، حيث جرى استخراج الهيكل العظمي وجمع العظام، ليتبين بعد تحليلها بأنها تعود للمغدورة.

وفي شهر آذار2020، قالت مديرية الامن العام ان فريقا تحقيقا خاصا بالقضايا المجهولة الذي تم تشكيله بناء على أوامر مباشرة من مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة تمكن من ضبط مرتكبي جرائم جنائية تتمثل بالقتل تم ارتكابها قب سنوات عديدة.

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