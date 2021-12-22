الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

مصدر يكشف معلومات جديدة عن الطبيب المصاب بكورونا الذي ضُبط خلال ممارسة عمله

إعلان عن توفر شواغر عمال وطن بالاجور اليومية

هام من صندوق الائتمان العسكري بشان الرواتب

الأرصاد تُحذر من الضباب والصقيع في المرتفعات وأجواء باردة وماطرة

الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

الأربعاء، 22-12-2021 01:19 م

السجن 5 سنوات لموظف حكومي بتهمة تزوير تصاريح عمل

140458


الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد، الأربعاء، قرارا بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة لمدير مكتب عمل وسنتين لموظف يعمل معه لمنحهما ٣٠ تصريح عمل مزورا.اضافة اعلان


وبينت الهيئة السابعة التي ترأسها القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مندوب هيئة النزاهه ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة أن الصدفة قد كشفت عن هذه التصاريح المزورة بعد أن راجع طبيب له مزرعة في الغور الأوسط وزارة العمل لتجديد سبعة تصاريح وتبين أنه مسجل باسمه ٣٧ تصريحا، وبعد التحقيق تبين أن المتهمين قاما بتزوير ٣٠ تصريحا على اسم الطبيب دون علمه.

وجرمت المحكمة بالسجن لمدير المكتب بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وسنتين للموظف اللذان اشتركا في عملية التزوير حيث أن القرار قابل للاستئناف.

ويذكر أن التلاعب بتصاريح العمل قد استفحل في عدد من المحافظات دون رادع قانوني، الا أن هذه القرارات قد كانت جدية للحد من هذه الظاهرة ووجود العديد من قضايا تزوير تصاريح العمل.(الرأي)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5cb35130917cd

الحكومة: لا ضرائب أو رسوم جديدة عام 2022

311135

البدء بمراجعة سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني

30cyeCJk9rNV9AkDCRXq2x4E7U97yjYesVYLm303

وزير الزراعة يبحث معوقات التصدير إلى السعودية

200153

دورة تدريبية في إربد لتقييم زيت الزيتون حسيا

12202119161310454090068

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

معان

بلدية معان تنفذ مشروعات بنية تحتية وخدمية

أخبار متعلقة
main_image5fbfd0166ea17

حبس موظف بالعمل سنتين وستة أشهر بتهمة الاحتيال

1594586099321

توقيع مذكرة تفاهم بين مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مكافحة_الفساد

حجازي: الجائحة تعيق جهود مكافحة الفساد

0L5A0185

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

IMG_9487 - Copy

“الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - أسماء

ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس

الحبس 3 أشهر لمقدرين عقاريين وإلزامهما بدفع 92 ألف و500 دينار