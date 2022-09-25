السَّجن 9 سنوات لشخص وزَّع المخدرات في شفا بدران

الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة أمن الدَّولة، وضع أحد مروجي المخدرات في منطقة شفا بدران، بالعاصمة عمَّان بالأشغال الشَّاقة المؤقتة، 9 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 10 آلاف دينار.

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وأصدرت المحكمة قراراها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية، برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، وعضوية القاضيين العسكريين المقدَّم الدكتور أيمن العموش، والرَّائد ثامر القطيفان، حيث ثبت للمحكمة، واستقر في وجدانها، أن المُدان هو أحد مروجي المواد المخدرة.



وأشار القرار إلى أنَّ المُدان كان يقوم بتوزيع المواد المخدرة في منطقة شفا بدران، وأثناء ذلك تمّت مداهمته من قبل أفراد إدارة مكافحة المخدرات، وقام بإطلاق النَّار عليهم إلا أنَّ الفريق الخاص والتَّابع للإدارة تمكَّن من إلقاء القبض عليه، وتمَّ تقديمه للمحاكمة، حيث ثبُت للمحكمة قيام المُدان بارتكاب الجريمة.



