السحب على 6 جوائز مالية لعدد من متلقي مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.
وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب:
الفائز الأول: شهد نبيل موسى الرياطي من العقبة
الفائز الثاني: عذراء عبدالله صالح الشقيرات من إربد
الفائز الثالث: سارة محمود خطار الخطار من المفرق
الفائز الرابع: رهف صالح محمود ابو الهيجاء من الزرقاء
الفائز الخامس: عمر أسامة جمال حسن من الزرقاء
الفائز السادس: جمال شبيب عبد الحافظ أحمد من عمان.