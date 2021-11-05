السحب على 6 جوائز مالية لعدد من متلقي مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.

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وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب:



الفائز الأول: شهد نبيل موسى الرياطي من العقبة



الفائز الثاني: عذراء عبدالله صالح الشقيرات من إربد



الفائز الثالث: سارة محمود خطار الخطار من المفرق



الفائز الرابع: رهف صالح محمود ابو الهيجاء من الزرقاء



الفائز الخامس: عمر أسامة جمال حسن من الزرقاء



الفائز السادس: جمال شبيب عبد الحافظ أحمد من عمان.