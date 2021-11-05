الجمعة 05-11-2021
الوكيل الاخباري

نحو 40 ألف مواطن تلقى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

وفيات الجمعة 5-11-2021

الأرصاد : لا مؤشرات لأي هطولات مطرية الشهر الحالي

مصدر يستهجن زج اسم الديوان الملكي بتسهيل ترخيص حزب

السحب على 6 جوائز مالية لعدد من متلقي مطعوم كورونا

الجامعة العربية تحذر من غياب مسار التسوية في القضية الفلسطينية

وفاة طفل إثر سقوطه من حافلة في الرمثا

الصحة : الاغلاقات آخر ما تفكر به الحكومة

22 ألفا و999 إصابة كورونا نشطة في المملكة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الجمعة، 05-11-2021 11:09 ص

السحب على 6 جوائز مالية لعدد من متلقي مطعوم كورونا

فلوس


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.

اضافة اعلان


وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب:


الفائز الأول: شهد نبيل موسى الرياطي من العقبة


الفائز الثاني: عذراء عبدالله صالح الشقيرات من إربد


الفائز الثالث: سارة محمود خطار الخطار من المفرق


الفائز الرابع: رهف صالح محمود ابو الهيجاء من الزرقاء


الفائز الخامس: عمر أسامة جمال حسن من الزرقاء


الفائز السادس: جمال شبيب عبد الحافظ أحمد من عمان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطعوم

نحو 40 ألف مواطن تلقى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

الديوان

مصدر يستهجن زج اسم الديوان الملكي بتسهيل ترخيص حزب

وزارة الصحة

الصحة : الاغلاقات آخر ما تفكر به الحكومة

كورونا الوكيل

22 ألفا و999 إصابة كورونا نشطة في المملكة

لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة

الحسين

صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة اليوم

أخبار متعلقة
الحسين

صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة اليوم

9

ضبط 4 الاف لتر بنزين مهرب في العقبة

w

بدء أعمال مؤتمر الجامعات العربية نحو الريادة العالمية

صادرات

انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري

10202130103929871272536

وزارة الشباب تتفقد احتياجات مديرية شباب العقبة ومرافقها

1020212610141178151552

الاعلان عن جوائز مالية لمن تلقى مطعوم كورونا