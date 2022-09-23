السديري: الإعلان عن الكثير من المشاريع المشتركة بين الاردن والسعودية قريبا

الوكيل الاخباري -

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قال السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، إنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن الكثير من المشاريع المشتركة بين الأردن والسعودية.وأضاف السديري في مداخلة عبر برنامج يسعد صباحك، أن العلاقة التي تربط الشعبين السعودي والأردني نموذجية وراسخة ومتينة وليس لها مثيل.ونوه الى انه بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 92 والذي يصادف اليوم الجمعة، أنه لا يوجد بيت في الأردن ليس له علاقة بشكل او باخر بالسعودية والعكس صحيح، وأكبر جالية اردنية موجودة في السعودية وتفخر به السعودية.وتابع: "الخصوصية التي تربط البلدين الشقيقين بالإضافة إلى الحدود غير موجودة في مكان آخر بالإضافة إلى العلاقة المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين".ولفت السديري إلى أن التناغم الموجود على المستوى القيادة ينعكس على مستوى المسؤولين وعلى الشعبين الشقيين.ونوه إلى أن السياحة في الأردن صناعة متميزة بتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد وبمتابعة دائمة من الحكومة، تقدم حزمة فريدة للسائح او الزائر.واكد السديري ان الطقس والأمن من المميزات التي يحرص عليها السائح والآثار المتنوعة في المملكة الاردنية الهاشمية، مؤكدا أن الاستثمار في السياحة مضمون وللقطاع الخاص السعودي.