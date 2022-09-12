السديري يولم على شرف الوزيرة النجار

الوكيل الاخباري - اقام السفير السعودي في عمان، اليوم الاثنين، مأدبة غداء على شرف وزيرة الثقافة هيفاء النجار، تكريما للرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية السعودي سلطان البازعي الذي يزور الأردن.



وقال السديري في تغريدة عبر تويتر، "تشرفنا اليوم باستضافة معالي هيفاء النجار وسعادة سلطان البازعي بمناسبة انطلاق فعاليات الأيــام الثقافيــة السعوديــة ضمن احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية2022".



وحضر الغداء الذي أقيم في السفارة نخبة من قادة الإعلام والفكر والرأي في الأردن.

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