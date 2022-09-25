الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

منها الأحشاء المُقطعة .. تعرّف على السلع التي يستوردها ويصدرها الأردن مع دول الخليج

التدريب المهني تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية- أسماء

شريم تدعو إلى إيجاد بدائل عن حبس المدين في الأردن

السَّجن 9 سنوات لشخص وزَّع المخدرات في شفا بدران

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأحد

السرعات وعدم الالتزام بالحمولة والقيادة بتهور أبرز المخالفات في 24 ساعة

أسعار الذهب الاحد في الأردن

الصحة توضح حول أعراض الكوليرا وطرق الوقاية

أجور جديدة للباص السريع اعتباراً من اليوم - تفاصيل

ارتفاع الطاقة الكهربائية المُولدة والمُستوردة 2.2% العام الماضي في الأردن

الأحد، 25-09-2022 09:32 ص

السرعات وعدم الالتزام بالحمولة والقيادة بتهور أبرز المخالفات في 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - استعرض التقرير المروري، اليوم الأحد، أبرز المعوقات التي تم التعامل معها على الطرق الحيوية في المملكة.

اضافة اعلان


وبيّن التقرير، عبر إذاعة الأمن العام، أن اصطفاف (مركبة شحن ثقيلة) على الطرق الرئيسية بدون الإبلاغ عن تعطلها من خلال رقم الطوارئ 911 سبب إعاقة لحركة المرور بشارع الاستقلال، موضحاً أنه تم سحبها على يمين الطريق.


وأضاف أن المسير بسرعة 169 كم/ الساعة على طريق المطار، بالإضافة إلى المسير بسرعة 159 كم /الساعة، وعدم الالتزام بالحمولة المقررة لمركبة (ونش صغير) يحمل حاوية من الحجم الكبير على طريق إربد - عمان، والقيادة بصورة استعراضية ومتهورة، كانت من ابرز المخالفات التي تم ضبطها.


وأكد التقرير على أنه تم إتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق السائقين المخالفين.


ونوه إلى ضرورة تفقد المركبات ميكانيكاً وتفقد الحمولة قبل المسير على الطرق، حيث سبب عدم تفقد الحمولة من قبل سائقي الآليات الثقيلة تباطؤاً لحركة السير بالعديد من شوارع العاصمة عمّان كنسكاب مادة الباطون والرمل على الطريق.


وأشار التقرير إلى أنه وخلال الـ24 ساعة الماضية تم التعامل مع عدة عوائق مرورية كتعطل مركبتين على طريق ناعور وتدهور تريلا نتج عنها إصابة متوسطة مما سبب إعاقة لحركة المرور بالكامل وتم سحب الأثر المروري بالسرعة القصوى. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jordon_0

سوريا تدعو لتسهيل انسياب السلع مع الأردن والعراق ولبنان

557d3275-cc40-426e-a625-d0f1bd962ad2

التدريب المهني تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية- أسماء

سجن-متهم-اعتقال-لص-مجرم-جريمة-سرقة

السَّجن 9 سنوات لشخص وزَّع المخدرات في شفا بدران

_125544846_cholera2 (1)

الصحة توضح حول أعراض الكوليرا وطرق الوقاية

72022239032898685816

أجور جديدة للباص السريع اعتباراً من اليوم - تفاصيل

800335_0

المهندسين والصيادلة تطويان الخلاف حول صرف علاجات التأمين

أخبار متعلقة
الترخيص

بيان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

820224162736662274658

الخلايلة: لا قيود على خطباء الجمعة

302215174_1668904686815514_6635525318106911078_n

موجة الحر تدفع كهرباء إربد لالغاء الفصل المبرمج

ااغاااا

حريق مبنى مهجور في منطقة المقابلين - فيديو

90594884_647658869366330_5334821574631489536_n

اصابات بتصادم 3 تريلات على طريق قصر الحرانة

320225134321171724633

الأمانة: تقليص ساعات دوام عمال الوطن ورش المياه على الطرق