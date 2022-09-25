السرعات وعدم الالتزام بالحمولة والقيادة بتهور أبرز المخالفات في 24 ساعة

الوكيل الإخباري - استعرض التقرير المروري، اليوم الأحد، أبرز المعوقات التي تم التعامل معها على الطرق الحيوية في المملكة.

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وبيّن التقرير، عبر إذاعة الأمن العام، أن اصطفاف (مركبة شحن ثقيلة) على الطرق الرئيسية بدون الإبلاغ عن تعطلها من خلال رقم الطوارئ 911 سبب إعاقة لحركة المرور بشارع الاستقلال، موضحاً أنه تم سحبها على يمين الطريق.



وأضاف أن المسير بسرعة 169 كم/ الساعة على طريق المطار، بالإضافة إلى المسير بسرعة 159 كم /الساعة، وعدم الالتزام بالحمولة المقررة لمركبة (ونش صغير) يحمل حاوية من الحجم الكبير على طريق إربد - عمان، والقيادة بصورة استعراضية ومتهورة، كانت من ابرز المخالفات التي تم ضبطها.



وأكد التقرير على أنه تم إتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق السائقين المخالفين.



ونوه إلى ضرورة تفقد المركبات ميكانيكاً وتفقد الحمولة قبل المسير على الطرق، حيث سبب عدم تفقد الحمولة من قبل سائقي الآليات الثقيلة تباطؤاً لحركة السير بالعديد من شوارع العاصمة عمّان كنسكاب مادة الباطون والرمل على الطريق.



وأشار التقرير إلى أنه وخلال الـ24 ساعة الماضية تم التعامل مع عدة عوائق مرورية كتعطل مركبتين على طريق ناعور وتدهور تريلا نتج عنها إصابة متوسطة مما سبب إعاقة لحركة المرور بالكامل وتم سحب الأثر المروري بالسرعة القصوى.

