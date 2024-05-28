السعايدة : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أنه لم يتم إيقاف طلبات تراخيص عداد الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية للمنازل المستقلة

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وقال السعايدة، خلال لقاء صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة بصدد مراجعة آلية منح الموافقات ولهذا قامت بوقف منح التراخيص مؤقتا للمنازل المشتركة (العمارات) للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بعد ورود شكاوى بهذا الصدد.

وشدد على أن الهيئة لن تقوم بتعديل تعرفة الشحن للمركبات الكهربائية، مؤكدا أن هناك عمولة محفزة للاستثمار بالقطاع.

وأضاف أنه سيتم استكمال استبدال عدادات الكهرباء بأخرى ذكية مع نهاية عام 2025، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بهذا المشروع تجاوزت 40%.



وأوضح أن نسبة الطاقة المتجددة لغاية اللحظة في الأردن 29%، وسنصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2030.

وبين أن الهيئة قامت بإلزام أصحاب المحروقات منذ عام 2019 لتسهيل شحن المركبات الكهربائية، وقامت بإطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة.

وأشار السعايدة إلى وجود 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف المناطق منها 54 محطة شحن عامة، و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء.

وتابع أن الهيئة قامت بمنح 3 آلاف موافقة لمنح عداد كهرباء خاص بشحن المركبات الكهربائية.



ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، إجراءات الهيئة لمنح موافقات تركيب عداد كهرباء لشحن المركبات الكهربائية في المنازل، وخارطة محطات الشحن في مختلف أنحاء المملكة والتطبيق الذي وفرته الهيئة في هذا الخصوص، والتنقل الأخضر ومحطات شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الحديث عن شبكة الكهرباء الذكية والعدادات الذكية، والطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.