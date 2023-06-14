السعايدة يؤكد أهمية التزام المنشآت بمعايير الأمان النووي

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية الالتزام بأعلى المعايير التي تضمن تحقيق متطلبات الأمان النووي في المراحل كافة للمنشآت والمرافق النووية.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، لمديرية الأمان النووي في الهيئة استكمالاً لمتابعات سير العمل في الوحدات التنظيمية بالهيئة.



واطلع المهندس السعايدة على آخر المستجدات في قطاع العمل الإشعاعي والنووي وإنجازات المديرية في حوار مفتوح مع الموظفين كافة.



وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال كوادرها المختصة في حماية صحة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للأشعة المؤينة من خلال وضع المتطلبات الرقابية، بما فيها المسودات التشريعية المنظمة لعمل القطاع ومراجعة وتقييم وثائق الأمان الخاصة بممارسة الأنشطة النووية، وما يتبعها من منشآت ومرافق.



وأشار إلى أهمية التحقق من التزام الجهات المرخصة بشروط التراخيص الممنوحة والتشريعات الوطنية كافة المبنية على المبادئ والمتطلبات الدولية وتطبيق الممارسات الفضلى في هذا المجال من خلال القيام بالتفتيش وإنفاذ القانون والتحقق من سلمية التطبيقات والأنشطة النووية كافة عبر تطبيق نظام جرد وحصر المواد النووية والالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي لها.



وشدد السعايدة على أهمية بناء القدرات المؤسسية في هذا المجال وتعزيز قدرات الموظفين وتعميم نشر ثقافة الأمان النووي لجميع العاملين في الهيئة والقطاع بشكل عام.



وأشار إلى استمرار التواصل الدائم مع كادر المديرية بما يضمن تعزيز نهج التفاعل وتحسين مستوى الأداء.