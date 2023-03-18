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السبت، 18-03-2023 08:00 م

السعايدة يؤكد أهمية مشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتمرين درع الأردن 2023

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الوكيل الاخباري - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس، زياد السعايدة، أهمية مشاركة الهيئة في التمرين الوطني الشامل (درع الأردن 2023) المنظم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمنفذ أخيرا في جميع أنحاء المملكة.

وقال إن التمرين هدف إلى اختبار قدراتها والتحقق من مدى الجاهزية والاستجابة للتعامل مع أي حوادث محتملة في مجال الأمن النووي والإشعاعي، واختبار الخطة الوطنية المنسقة للاستجابة لحوادث (الكيماوية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية).

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أن مثل هذه التمارين لها فوائد كبيرة تنعكس إيجاباً على توفير أعلى مستويات السلامة والأمان.

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