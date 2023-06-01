السعايدة يؤكد ضرورة ضمان ديمومة التيار الكهربائي

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة سير العمل في قطاع الكهرباء خلال احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال جولة ميدانية للسعايدة اليوم الخميس شارك فيها عدد من مدراء الهيئة المختصين، شملت مركز السيطرة التابع لشركة الكهرباء الأردنية اطلع خلالها على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية الخاصة بالشركة من خلال شاشات المراقبة المربوطة بالمركز.



وقال ان الجولة تأتي لضمان الاستمرار بتقديم خدمات التزود بالتيار الكهربائي للمشتركين.



وأكدّ المهندس السعايدة أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة يواصل عمله على مدار الساعة للتأكد من إدامة النظام الكهربائي وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين ومعالجتها بشكل فوري بالتنسيق مع شركات الكهرباء المعنية، ومتابعة عمل كوادر الضابطة العدلية وكوادر الهيئة في الميدان.



ووصف السعايدة الحمل الاقصى الذي سجله النظام الكهربائي مساء أمس الأربعاء والذي بلغ 2840 ميغاواط بأنه ضمن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة.



ودعا شركات الكهرباء لتكثيف الجهود ورفع الجاهزية للمحافظة على ادامة تزويد الخدمة كما دعا المواطنين للإبلاغ عن اي انقطاع في تزويد الخدمة.



وشارك المهندس السعايدة احتفال شركة الكهرباء الأردنية بمناسبة زفاف سمو ولي العهد، ورفع باسمه وباسم أعضاء مجلس المفوضين وموظفي الهيئة والشركاء في القطاع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله حفظهما الله ورعاهما بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع الأردنيين، وأن يديم على سموّه وعلى العائلة الهاشمية والأسرة الأردنية السعادة والفرح تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.