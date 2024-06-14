السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال موجة الحر

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية شركات الكهرباء واستعدادها للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة التي تشهدها المملكة.

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وتأتي جولة السعايدة التي رافقه فيها العديد من المدراء المعنيين في الهيئة، إلى المركز التابع لشركة توزيع الكهرباء SCADA، للتأكد من إدامة تزويد الخدمة في جميع مناطق المملكة خاصة في مناطق الجنوب والأغوار بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 46 درجة مئوية بحسب دائرة الأرصاد الجوية.



كما تأتي في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية النظام الكهربائي والاطلاع على الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدامة تزويد الخدمة في قطاع الطاقة الكهربائية.