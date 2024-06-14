الجمعة 14-06-2024
الوكيل الاخباري
 

اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

أوقاف الرصيفة تحدد مواقع صلاة العيد

الملك يلتقي قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع

ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة إلى 15694

بن غفير: مؤامرة لتحويلي إلى مزهرية

زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين لتكثيف الري للمزروعات

القسام تعلن تنفيذ عملية نوعية وتوجه رسالة صارمة

السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال موجة الحر

عمان: مسيرات تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة

رقم قياسي لدرجة الحرارة في الاردن اليوم .. كم بلغت واين ؟

الجمعة، 14-06-2024 08:15 م

السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال موجة الحر

1718376522680


الوكيل الاخباري - تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية شركات الكهرباء واستعدادها للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة التي تشهدها المملكة.

اضافة اعلان


وتأتي جولة السعايدة التي رافقه فيها العديد من المدراء المعنيين في الهيئة، إلى المركز التابع لشركة توزيع الكهرباء SCADA، للتأكد من إدامة تزويد الخدمة في جميع مناطق المملكة خاصة في مناطق الجنوب والأغوار بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 46 درجة مئوية بحسب دائرة الأرصاد الجوية.


كما تأتي في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية النظام الكهربائي والاطلاع على الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدامة تزويد الخدمة في قطاع الطاقة الكهربائية.

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1718387631679

أوقاف الرصيفة تحدد مواقع صلاة العيد

الملك٢

الملك يلتقي قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع

1718382596530

زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين لتكثيف الري للمزروعات

غزة-1200x675

عمان: مسيرات تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة

1718376839066

الملك يلقي كلمة في جلسة بقمة مجموعة السبع بإيطاليا

الامن

مديرية الامن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

أخبار متعلقة
atik-yonetimi-nedir66502

ندوة حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالبلقاء التطبيقية

466919_1_1662024020

الطاقة للأردنيين: اضبطوا المُكيفات على هذه الدرجة حتى لا ترتفع فواتير الكهرباء

0L5A8804

%5.7 ارتفاع حمل النظام الكهربائي في 2023

6799

"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

85315_5_1579609565

افتتاح الورشة العلمية الأردنية 13 لمستخدمي ضوء السنكروترون

441484322_755763990040177_5507292841289167589_n

"المهندسين" تسلم منزلين لأسر عفيفة في مخيم الوحدات وحي نزال