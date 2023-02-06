السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الاثنين حالة الطوارئ القصوى في قطاع الطاقة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.



وقال السعايدة في تصريح صحفي اليوم خلال متابعته عمل مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة، ان كوادر الهيئة في الميدان تعمل بكل جاهزية واستعداد لضمان التزام الشركات العاملة في القطاع باستمرارية تزويد الخدمة جراء المنخفض الجوي.



واكد أهمية دور مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة في التعامل مع الأحوال الجوية وتداعياتها على النظام الكهربائي وقطاع الطاقة بشكل عام، والتنسيق مع الشركات العاملة بالقطاع للتعامل الفوري مع اية اعطال على الشبكات واصلاحها بأسرع وقت ممكن وتامين المحروقات بالتنسيق مع شركات تسويق المشتقات النفطية وموزعي اسطوانات الغاز.



وحث السعايدة جميع الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز رفع جاهزيتها وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات المنخفض الجوي وضمان ديمومة التيار وتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية واسطوانات الغاز والكاز وتعزيز كوادرها الفنية في ورش العمل للتعامل مع اي اعطال قد تنجم عن شدة الرياح وهطول الأمطار.

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