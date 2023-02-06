السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الاثنين حالة الطوارئ القصوى في قطاع الطاقة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.



وقال السعايدة في تصريح صحفي اليوم خلال متابعته عمل مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة، ان كوادر الهيئة في الميدان تعمل بكل جاهزية واستعداد لضمان التزام الشركات العاملة في القطاع باستمرارية تزويد الخدمة جراء المنخفض الجوي.



واكد أهمية دور مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة في التعامل مع الأحوال الجوية وتداعياتها على النظام الكهربائي وقطاع الطاقة بشكل عام، والتنسيق مع الشركات العاملة بالقطاع للتعامل الفوري مع اية اعطال على الشبكات واصلاحها بأسرع وقت ممكن وتامين المحروقات بالتنسيق مع شركات تسويق المشتقات النفطية وموزعي اسطوانات الغاز.



وحث السعايدة جميع الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز رفع جاهزيتها وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات المنخفض الجوي وضمان ديمومة التيار وتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية واسطوانات الغاز والكاز وتعزيز كوادرها الفنية في ورش العمل للتعامل مع اي اعطال قد تنجم عن شدة الرياح وهطول الأمطار.



ودعا المهندس السعايدة شركات الكهرباء ومراكز الطوارئ التابعة لها اتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل بموجب خطط الطوارئ المعدة مسبقا لهذه الغاية وان تستمر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية والدفاع المدني ووزارتي الاشغال العامة والاسكان والبلديات وأمانة عمان الكبرى.

وأكد السعايدة ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن بالاستفادة من الخبرات المكتنزة خلال الموجات الباردة التي شهدتها المملكة.

واهاب بالمواطنين الإبلاغ عن اي اعطال او حالات طارئة او نقص في تزويد الخدمة في قطاع الطاقة.

اضافة اعلان