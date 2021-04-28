السعودية تسمح بدخول حوالي 100 شاحنة أردنية عالقة على الحدود

الوكيل الاخباري -

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قال نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود إن السعودية سمحت بدخول حوالي 100 شاحنة أردنية عالقة على الحدود الأردنية السعودية إلى أراضيها، بعد منعها تطبيقا لشرط العمر التشغيلي للشاحنات.وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن السماح بدخول الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما، سيجنب الناقلين خسائر مادية كبيرة جراء تكدس بضائعهم في منفذ العمري وبين حدي العمري وحديثة منذ يومين، بالرغم دخول اشتراط العمر التشغيلي حيز التنفيذ.وأكد الداوود عدم التوصل إلى حلول جذرية للأزمة الحالية، مجددا مطالبته بمنح الشاحنات الأردنية مهلة 5 سنوات لتصويب أوضاعها، ومنح الناقلين إعفاءات جمركية لاستبدال الشاحنات القديمة دون رسوم أو ضرائب أو سير.