السعودية تنشر اشتراطات العمرة للقادمين من الاردن

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يشترط للقادمين من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا.

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وشددت الوزارة على اشتراط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19».



وأشارت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، و للمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية، خلال فترة إقامته، ويمكن للمعتمر قبل القدوم تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد.

وكما أعلنت اشتراطات العمرة للقادمين من الأردن من خلال الرابط التالي :

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