الثلاثاء 18-06-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

إصابة 7 فلسطينيين في اعتداء للمستعمرين شرق رام الله

الأرصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين

الشرطة الإسرائيلية تقمع احتجاجات مطالبة بإسقاط نتنياهو

"السعودية للكهرباء": انقطاع الخدمة عن مخيم البعثة الأردنية يعود لعدم التوزيع الأمثل للأحمال

خارجية النواب تثمن جهود السلطات السعودية والخارجية بمتابعة أوضاع الحجاج

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. مديرية الأمن العام تنظم مهرجاناً

١٧ حاجا وحاجة اصطفاهم الله إلى جواره .. من هم حجاج الأردن المتوفون في مكة؟

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. إيقاف تفويج الحجاج إلى الجمرات في "الذروة"

البيت الأبيض: سنعلن اليوم عقوبات على الحوثيين

الإثنين، 17-06-2024 11:12 م

"السعودية للكهرباء": انقطاع الخدمة عن مخيم البعثة الأردنية يعود لعدم التوزيع الأمثل للأحمال

572023_5_1718636411


الوكيل الإخباري- أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أنه بشأن تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية في مخيم البعثة الأردنية في مشعر منى، فقد تمّ زيارة الموقع من قبل الفريق الميداني للهيئة، وبعد المعاينة اتضح أن الخدمة الكهربائية مستقرة من جهة الشبكة الكهربائية العامة.

اضافة اعلان


وأضافت الهيئة، أن انقطاع الخدمة الكهربائية عن المخيم يعود إلى عدم التوزيع الأمثل للأحمال الكهربائية الداخلية، وهي مسؤولية إدارة المخيم، وفق ما نقلته عصر الاثنين وكالة الأنباء السعودية (واس) .


وأفادت الهيئة، أنه تم توجيه الإدارة المختصة في المخيم، إلى إعادة توزيع الأحمال وكذلك ضرورة الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة للموقع بالشكل الأمثل.
وأكدت الهيئة حرصها على موثوقية وجودة الخدمة الكهربائية لجميع المخيمات ومتابعتها المستمرة للأعمال التشغيلية لمقدمي الخدمة الكهربائية بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1718651850160

خارجية النواب تثمن جهود السلطات السعودية والخارجية بمتابعة أوضاع الحجاج

649036d1d8c9b

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. مديرية الأمن العام تنظم مهرجاناً

1 (1)

١٧ حاجا وحاجة اصطفاهم الله إلى جواره .. من هم حجاج الأردن المتوفون في مكة؟

1718644208915

وزير الزراعة يثمن الجهود المبذولة لإخماد حريق عجلون

WhatsApp Image 2024-06-17 at 9.15.26 AM

الأمن العام: السيطرة على حريق أتى على مساحات واسعة في منطقة الصفصافة بعجلون

WhatsApp Image 2024-06-17 at 9.19.06 AM

الدفاع المدني : 6 أعراض للاصابة بضربة الشمس