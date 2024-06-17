"السعودية للكهرباء": انقطاع الخدمة عن مخيم البعثة الأردنية يعود لعدم التوزيع الأمثل للأحمال

الوكيل الإخباري- أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أنه بشأن تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية في مخيم البعثة الأردنية في مشعر منى، فقد تمّ زيارة الموقع من قبل الفريق الميداني للهيئة، وبعد المعاينة اتضح أن الخدمة الكهربائية مستقرة من جهة الشبكة الكهربائية العامة.

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وأضافت الهيئة، أن انقطاع الخدمة الكهربائية عن المخيم يعود إلى عدم التوزيع الأمثل للأحمال الكهربائية الداخلية، وهي مسؤولية إدارة المخيم، وفق ما نقلته عصر الاثنين وكالة الأنباء السعودية (واس) .



وأفادت الهيئة، أنه تم توجيه الإدارة المختصة في المخيم، إلى إعادة توزيع الأحمال وكذلك ضرورة الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة للموقع بالشكل الأمثل.

وأكدت الهيئة حرصها على موثوقية وجودة الخدمة الكهربائية لجميع المخيمات ومتابعتها المستمرة للأعمال التشغيلية لمقدمي الخدمة الكهربائية بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

بترا