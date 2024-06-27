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الخميس، 27-06-2024 10:48 ص

السعوديون يحتفون بقرار الأردن الصارم

السعوديون يحتفون بيوم التأسيس المصدر vision2030.gov_.sa_


الوكيل الاخباري - اعتلى وسم "الأردن تحاكم سماسرة الحج" منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بعد أن أعلن المجلس الأعلى القضائي الأردني عن توجيه عدد من التهم لأكثر من 29 شخصاً بعد كارثة وفاة الحجاج الأردنيين غير النظاميين في موسم الحج .

واحتفى أبناء الشعب السعودي عبر مواقع التواصل بقرار الأردن الصارم تجاه هؤلاء الأشخاص وتوجيه تهم الاتجار بالبشر بحقهم ، حيث ساهم هذا القرار الأردني في توضيح أن الجانب السعودي لم يقصر أبداً في ترتيب أمور الحج وتنسيقها ، لكن تجار البشر كان لهم رأي آخر في استدراج الناس وجعلهم طيلة الوقت تحت ضربات الشمس وقيظها الشديد خلال أيام موسم الحج ، الأمر الذي تسبب بارتفاع أعداد الوفيات لهذا الموسم من العديد من الدول العربية .

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