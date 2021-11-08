السعودي: شكل جديد لامتحان الثانوية العامة

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي إن اقتصار العام الدراسي الحالي في المدارس له محاذير مشيرا الى أن قرار وزارة التربية والتعليم بتقديم الامتحانات وتقليص ايام الدراسة له مبررات.



وأضاف أن هذا القرار بحاجة إلى قرارات موازية تتعلق بتقليص المحتوى للمواد الدراسية.



ولفت إلى أن التعليم عن بُعد افتقر للتفاعل وهو العنصر الاساسي لنجاح العملية التعليمية مشيرا إلى أن القرار الاخير حول تقليص ايام الدوام المدرسي بحاجة الى عملية مسح سريع للاختصار من المواد الدراسية.



وحول امتحانات الثانوية العامة قال السعودي إن نتائج النقاشات للجنة تطوير التوجيهي ليست ملزمة لوزير التربية والتعليم.



وأضاف أن امتحان التوجيهي لن يكون امتحانا واحدا وفق اقوى السيناريوهات التي تم مناقشتها من قبل لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة.



واضاف انه سيتم بعد الصف التاسع اجراء اختبار قدرات للطلبة يسمى اختبارا وصفيا ويكون له عدة تصنيفات منها ( اكاديمي او مهني وتقني).

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