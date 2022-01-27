الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 02:36 م

السعيدات: الطلب على الغاز خلال 24 ساعة كان الأعلى منذ 6 سنوات

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الوكيل الاخباري - قال نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، إن حجم الطلب على الغاز المنزلي تضاعف بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إلى 253 ألف اسطوانة أمس الأربعاء.

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وأضاف السعيدات لـ " الوكيل الاخباري" أن حجم الطلب على الغاز بهذا الشكل لم يسجل منذ 6 أعوام بسبب الأحوال الجوية.

 

وحول الطلب على مادة الكاز، نوه إلى أن حجم الطلب زاد بنسبة 30% عن الوضع الاعتيادي، مشيرا إلى أن معدل الطلب على الديزل بقي ضمن المستوى الطبيعي.

وأشار السعيدات إلى أن الغاز متوفر في كل محافظات المملكة،  وجميع وكالات التوزيع جاهزة لتوصيل الغاز لكل المستهلكين.

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