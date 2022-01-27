السعيدات: الطلب على الغاز خلال 24 ساعة كان الأعلى منذ 6 سنوات

الوكيل الاخباري - قال نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، إن حجم الطلب على الغاز المنزلي تضاعف بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إلى 253 ألف اسطوانة أمس الأربعاء.

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وأضاف السعيدات لـ " الوكيل الاخباري" أن حجم الطلب على الغاز بهذا الشكل لم يسجل منذ 6 أعوام بسبب الأحوال الجوية.