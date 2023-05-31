الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

سيدة أمريكا الأولى تصل الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد

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الأربعاء، 31-05-2023 09:24 م

السفارة الأردنية بواشنطن تجتمع الخميس لمتابعة زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - قالت السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة دينا قعوار، إن السفارة الأردنية في واشنطن ستجتمع الخميس؛ لمتابعة حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأضافت قعوار أن حضور السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن حفل الزفاف دلالة على قوة العلاقة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن.

وأشارت إلى أن سموه كان دائما مع الملك في جميع اجتماعاته، ولقاءاته، وتشمل أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كما تشمل مراكز البحوث والإعلام.

وبينت أن سموه يحرص على حضور اللقاءات بمعية جلالة الملك، مبينة أن مداخلات سموه تظهر أنه مطلع ومتابع للقضايا الدولية.

ولفتت إلى أن سياسة الأردن معروفة بالاعتدال إضافة لحكمة جلالة الملك، وهذه من العوامل التي ساعدت في تعيمق العلاقة وتعزيزها.

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