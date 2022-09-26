السفارة الأردنية بواشنطن تحذّر الأردنيين

الوكيل الاخباري - دعت السفارة الأردنية في واشنطن المواطنين المقيمين في المناطق المتأثرة بإعصار إيان بتوخي الحيطة والحذر.



وشددت السفارة في تحذير لها عبر الحساب الرسمي، الإثنين، على ضرورة الامتثال التام لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات المحلية.



وأرفقت السفارة رقما للتواصل في الحالات الطارئة: 2022949522.



كان حاكم ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة رون ديسانتيس قد أعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة “إيان”، القادمة من البحر الكاريبي باتجاه الولاية.

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