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الثلاثاء، 03-11-2020 09:33 ص

السفارة الأردنية في النمسا تعلّق على أوضاع الأردنيين بعد هجوم فيينا

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الوكيل الإخباري - تتابع السفارة الأردنية في النمسا أوضاع الأردنيين بعد إعلان الشرطة النمساوية أن مسلّحين أطلقوا النار ليل الاثنين في 6 مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن 4 قتلى بينهما أحد منفّذي الهجوم.

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وقالت السفيرة الأردنية في النمسا، لينا الحديد، إن "السفارة تواصلت مع عدد من الأردنيين وما تزال تتواصل مع آخرين، للاطمئنان عليهم".


ودعت الحديد، الأردنيين في فيينا، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في أماكن وجودهم، والتواصل مع السفارة الأردنية في فيينا عند حاجتهم للمساعدة.


وأكدت، أن السلطات في فيينا لم تبلغ عن وجود أردنيين حتى الآن، بين الإصابات التي أعلنت.


أعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار ليل الإثنين في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.




 




 

 


 

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