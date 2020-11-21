السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

68 وفاة بكورونا في تونس و10 بلبنان

الحكومة ستدرس تأجيل أقساط البنوك قبل نهاية الشهر

السفارة الأردنية في طوكيو تقيم معرض صور للاجئين السوريين في الأردن

أوكرانيا تسجل 210 وفيات و14580 إصابة بكورونا

الجزائر: 19 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا

مركز السيطرة على الأوبئة يوضح بشأن أمر الدفاع 23

أمانة عمان توقف خدمات الدفع الالكتروني مؤقتا

تعليق الدوام في مدرستي الشهيد سائد المعايطة وفاطمة الزهراء بالكرك

تركيا تسجل 135 وفاة و5532 إصابة جديدة بكورونا

توقعات وزارة الزراعة لأسعار الخضار والفواكه للفترة المقبلة

السبت، 21-11-2020 10:32 م

السفارة الأردنية في طوكيو تقيم معرض صور للاجئين السوريين في الأردن

439be2ae421ca43bbcbe37d7410039e6


الوكيل الاخباري - أقامت السفارة الأردنية في العاصمة اليابانية طوكيو، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون (جايكا)، معرض صور بعنوان "لكي لا ننسى" يضم أعمالاً مختارة للمصور الأردني الحائز على جائزة بوليتزر محمد محيسن في مخيمات اللاجئين في الأردن.
اضافة اعلان

ويستمر المعرض والذي معظم صوره من داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أسبوعين في صالة "غلوبال بلازا" التابعة لوكالة (جايكا).

وإضافة إلى معرض الصور، يتضمن الحدث تقديم العرض الأول لفيلم "أرواح صغيرة - Tiny Souls" يوم الاثنين الموافق 28 تشرين الثاني الحالي، من إخراج الأردنية دينا ناصر، والفيلم مترجم إلى اللغة اليابانية، ويسرد قصة حياة عائلة سورية داخل مخيم الزعتري.

ورُشِّح فيلم "أرواح صغيرة" مؤخراً لجائزة ويلي براندت (Willy Brandt) للأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان في مهرجان حقوق الإنسان لعام 2020 في برلين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202010192940159996997

الحكومة ستدرس تأجيل أقساط البنوك قبل نهاية الشهر

5

مركز السيطرة على الأوبئة يوضح بشأن أمر الدفاع 23

22

أمانة عمان توقف خدمات الدفع الالكتروني مؤقتا

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام في مدرستي الشهيد سائد المعايطة وفاطمة الزهراء بالكرك

1020201113621175220374

توقعات وزارة الزراعة لأسعار الخضار والفواكه للفترة المقبلة

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام في مدرسة دحوس الأساسية بعجلون

أخبار متعلقة
3

اعلان صادر عن السفارة الامريكية بسبب تردي الوضع الوبائي بالأردن

1120202142718998230049

حقيقة إغلاق المطارات الأردنية

1

القوة الأردنية المشاركة بتمرين سيف العرب تغادر إلى مصر

وزارة الخارجية الأردنية- %28أرشيفية%29

الخارجية تدين حادثة اطلاق النار على السفارة السعودية بمدينة لاهاي

unnamed

الفايز: نحتاج مجلس نواب قوي يمثل الشعب الأردني

iMTeDgDuXLRu9eRr94FnPfzKtUTg0H7ujyRr921x

شركة الكهرباء: الاشتراك بخدمة التيار لا يتضمن رهن العقار