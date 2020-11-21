السفارة الأردنية في طوكيو تقيم معرض صور للاجئين السوريين في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أقامت السفارة الأردنية في العاصمة اليابانية طوكيو، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون (جايكا)، معرض صور بعنوان "لكي لا ننسى" يضم أعمالاً مختارة للمصور الأردني الحائز على جائزة بوليتزر محمد محيسن في مخيمات اللاجئين في الأردن.ويستمر المعرض والذي معظم صوره من داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أسبوعين في صالة "غلوبال بلازا" التابعة لوكالة (جايكا).وإضافة إلى معرض الصور، يتضمن الحدث تقديم العرض الأول لفيلم "أرواح صغيرة - Tiny Souls" يوم الاثنين الموافق 28 تشرين الثاني الحالي، من إخراج الأردنية دينا ناصر، والفيلم مترجم إلى اللغة اليابانية، ويسرد قصة حياة عائلة سورية داخل مخيم الزعتري.ورُشِّح فيلم "أرواح صغيرة" مؤخراً لجائزة ويلي براندت (Willy Brandt) للأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان في مهرجان حقوق الإنسان لعام 2020 في برلين.