السفارة الأردنية في كازاخستان تواصلت مع 200 طالب أردني

الوكيل الإخباري - تمكنت السفارة الأردنية في كازاخستان من التواصل مع 200 طالب أردني يومي الخميس والجمعة من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاعات في الإنترنت، وفق الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول الجمعة.

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وأكد أبو الفول ، أن "وزارة الخارجية من خلال السفارة الأردنية في كازاخستان ما زالت تتابع أوضاع الأردنيين" في الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والتي تشهد اضطرابات منذ الأحد الماضي، على خلفية رفع أسعار الغاز.



"تمكنت السفارة أمس (الخميس) واليوم (الجمعة) من التواصل مع 200 طالب أردني من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاعات في الإنترنت"، بحسب أبو الفول الذي أشار إلى أنه "لا يزال هناك انقطاع في الإنترنت وخاصة مدينة ألماتي" العاصمة الاقتصادية للبلاد، علما بأن "الإنترنت أعيد صباح اليوم (الجمعة) في بعض المناطق مما ساعد طلبة على التواصل مع ذويهم".



وأكد أبو الفول أن السفارة الأردنية تواصلت أيضا مع عدد من الأردنيين العاملين في منطقة تنقيز.



وجددت وزارة الخارجية، دعوتها للأردنيين في كازاخستان، إلى "الابتعاد عن التجمهرات والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر" مع "الالتزام بحظر التجول في كازاخستان بالفترات المعلن فيها من قبل السلطات الرسمية".