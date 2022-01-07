الجمعة 07-01-2022
الوكيل الاخباري

21 وفاة و 2033 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

تراجع أسعار الذهب عالمياً

التربية: 36815 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي السبت

السفارة الأردنية في كازاخستان تواصلت مع 200 طالب أردني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة التل

بالفيديو ..فلسطين تودع جثامين الفتية الثمانية إثر حادث سير مروع في أريحا

الإعلان عن الفائزين بالسحب التاسع لجوائز تلقي مطعوم كورونا

الخارجية النيابية تعزي بضحايا حادث سير أريحا

حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بأمر الدفاع في عجلون

الجمعة، 07-01-2022 03:20 م

السفارة الأردنية في كازاخستان تواصلت مع 200 طالب أردني

كاز٢


الوكيل الإخباري - تمكنت السفارة الأردنية في كازاخستان من التواصل مع 200 طالب أردني يومي الخميس والجمعة من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاعات في الإنترنت، وفق الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول الجمعة.

اضافة اعلان


وأكد أبو الفول ، أن "وزارة الخارجية من خلال السفارة الأردنية في كازاخستان ما زالت تتابع أوضاع الأردنيين" في الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والتي تشهد اضطرابات منذ الأحد الماضي، على خلفية رفع أسعار الغاز.


"تمكنت السفارة أمس (الخميس) واليوم (الجمعة) من التواصل مع 200 طالب أردني من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاعات في الإنترنت"، بحسب أبو الفول الذي أشار إلى أنه "لا يزال هناك انقطاع في الإنترنت وخاصة مدينة ألماتي" العاصمة الاقتصادية للبلاد، علما بأن "الإنترنت أعيد صباح اليوم (الجمعة) في بعض المناطق مما ساعد طلبة على التواصل مع ذويهم".


وأكد أبو الفول أن السفارة الأردنية تواصلت أيضا مع عدد من الأردنيين العاملين في منطقة تنقيز.


وجددت وزارة الخارجية، دعوتها للأردنيين في كازاخستان، إلى "الابتعاد عن التجمهرات والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر" مع "الالتزام بحظر التجول في كازاخستان بالفترات المعلن فيها من قبل السلطات الرسمية".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إصابات

21 وفاة و 2033 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

التربية

التربية: 36815 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي السبت

العيسوي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة التل

فلوس

الإعلان عن الفائزين بالسحب التاسع لجوائز تلقي مطعوم كورونا

مخالفة

حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بأمر الدفاع في عجلون

علم الاردن

صندوق النقد يقترح توحيد ضريبة منطقة العقبة الاقتصادية والجمارك مع الأنظمة المحلية

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في فلسطين

fb_img_1641466334384164436710934478387

مغارة المنارة في المفرق.. خاوية على عروشها !! - صُور

dd3a51b2-dba3-4f1c-97f7-117e0a2f2e77

مصدر: لا قرار بإجلاء الأردنيين من كازاخستان .. والخارجية تتابع عن كثب

وزارة الخارجية

الخارجية: تواصلنا مع أكثر من 100 أردني في كازاخستان

w

انقطاع اتصال 6 عائلات أردنية بأبنائها في كازاخستان

12022513149457067782

الأردن يحذر مواطنيه في كازاخستان ويدعو لتجنب مناطق التجمعات