السفارة الأمريكية تشكر الأردن

الوكيل الاخباري - عبرت السفارة الأمريكية في عمان عن تقديرها لتضامن الأردن مع ضحايا الفيضانات.
وقالت في تغريده على تويتر “تعرب السفارة الامريكية في عمان عن شديد الشكر و التقدير لمشاعر الاردن حكومة و شعبا بالتعازي بضحايا الفيضانات في ولايتي نيويورك و نيوجيرزي”.
وأضافت السفارة نستذكر في هذه المواقف كلمات الرئيس جو بايدن لجلالة الملك عبدالله الثاني: “لطالما كنتم الى جانبنا، و سنبقى دوما الى جانب الاردن”.
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