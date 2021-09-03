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الجمعة، 03-09-2021 04:57 م

السفارة الأمريكية تشكر الأردن

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الوكيل الاخباري - عبرت السفارة الأمريكية في عمان عن تقديرها لتضامن الأردن مع ضحايا الفيضانات.

وقالت في تغريده على تويتر “‏تعرب السفارة الامريكية في عمان عن شديد الشكر و التقدير لمشاعر الاردن حكومة و شعبا بالتعازي بضحايا الفيضانات في ولايتي نيويورك و نيوجيرزي”.

وأضافت السفارة نستذكر في هذه المواقف كلمات الرئيس جو بايدن لجلالة الملك عبدالله الثاني: “لطالما كنتم الى جانبنا، و سنبقى دوما الى جانب الاردن”.

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