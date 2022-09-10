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السبت، 10-09-2022 12:47 م

السفارة الأمريكية توضح حول مطرات المياه التي تباع في احد الاسواق الشعبية

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الوكيل الاخباري - أوضحت السفارة الأمريكية في الأردن حول "مطرات المياه "التي تداولها مواطنون معروضة للبيع في احد الاسواق الشعبية، وتحمل اسم إحدى مبادرات السفارة الأمريكية في الأردن.

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وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك، إنه بعد النظر في المسألة تبين أن المطرات تم إنتاجها منذ بضع سنوات ولكن مع خلل طفيف، مشيرة إلى أنه لم يتم شراؤها بسبب ذلك الخلل "وفهمنا أنه تم التخلص منها".


وأكدت السفارة أنه لم يتم إهداء هذه المطرات لأي من الشركاء، ولا تقوم حكومة الولايات المتحدة ببيع أي منتجات ترويجية.


وتاليا ما كتبته السفارة في منشورها:
شكراً لكل من أرسل صوراً ومعلومات تظهر لنا مطرات مياه تحمل شعار السفارة الأمريكية تباع في أماكن حول الأردن.


بعد النظر في المسألة تبين أن المطرات تم إنتاجها منذ بضع سنوات ولكن مع خلل طفيف، لم يتم شراؤها بسبب ذلك الخلل وفهمنا أنه تم التخلص منها.
لم يتم إهداء هذه المطرات لأي من شركائنا، لا تقوم حكومة الولايات المتحدة ببيع أي منتجات ترويجية.


للحصول على فرص لتلقي هدية تذكارية أصيلة من السفارة الأمريكية، يرجى الانضمام إلينا في دعم مبادراتنا التعليمية والمجتمعية في جميع أنحاء الأردن والمشاركة في برامجنا، والأهم من ذلك تذكروا الإلتزام بشرب الكثير من المياه!


 




 

 


 

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