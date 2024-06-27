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الخميس، 27-06-2024 07:21 م

السفارة الأميركية تحيي ذكرى استقلال بلادها

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الوكيل الإخباري - أحيت السفارة الأميركية في عمان، مساء أمس الأربعاء، الذكرى الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية.

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وقالت السفيرة الأميركية يائل لمبرت، إن "احتفالنا اليوم لا يتعلق فقط بإحياء ذكرى استقلال أميركا، بل أيضا بتكريم الشراكة والتحالف الدائمين بين الولايات المتحدة والأردن على مدار 75 عاما."


وعرضت لمبرت العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والأردن خلال سبعة عقود، والدعم الأميركي للأردن، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الموقعة في عام 2001، والتي خلقت أكثر من 85 ألف وظيفة في الأردن، بالإضافة الى استثمارات أميركية تبلغ حوالي ملياري دولار في قطاع الصحة في الأردن، والعمل التعاوني في مجال الأمن المائي والتزويد، باستثمار أميركي يزيد عن 1.5 مليار دولار على مدى العقد الماضي، إلى جانب اتساع وتنوع البرامج الثقافية والتعليمية وغيرها.


وحضر الحفل عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمدعوين.

 




 

 


 

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