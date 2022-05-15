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الأحد، 15-05-2022 09:33 م

السفارة الإماراتية تستقبل المعزين لليوم الثاني بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

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الوكيل الاخباري - قدّم المسؤولون والشخصيات والفعاليات الشعبية والدبلوماسية العربية والاجنبية في الاردن لليوم الثاني في مقر إقامة سفير دولة الإمارات بمنطقة عبدون بعمّان، واجب العزاء بوفاة فقيد الأمة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقد ترحم المعزون على المغفور له باذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد‬ آل نهيان، مستذكرين سيرته العطرة وحكمته ومسيرته في خدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

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