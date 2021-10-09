السفارة الاردنية في باريس تحتفل بمناسبة إدراج السلط على لائحة التراث العالمي

الوكيل الاخباري - احتفلت السفارة الاردنية في باريس، أمس الجمعة، بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز والوفد الاردني المشارك في معرض توب ريزا السياحي، بمناسبة إدراج مدينة السلط على لائحة التراث العالمي.



وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة اليوم السبت، قال الفايز، بحضور نظيره المصري الدكتور خالد العناني، إن وضع مدينة السلط على قائمة التراث العالمي يعد انجازا للأردن، وإن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومدروسة لاستثمار هذا الانجاز حيث تعمل على برنامج خاص للترويج للسلط عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عالميا، والتواصل مع شركات السياحة الدولية لتكون السلط جزءا من برامجها الترويجية وضمن الأماكن التي يزورها السياح من مختلف الدول.

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