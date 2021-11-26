السفارة الاردنية في جنوب أفريقيا توجه رسالة للمواطنين الاردنيين

الوكيل الاخباري - دعت السفارة الأردنية في بريتوريا، الجمعة، الأردنيين المتواجدين في جنوب إفريقيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والحذر بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول لـ "المملكة"، إن الوزارة تتابع شؤون الجالية الأردنية في جنوب إفريقيا البالغ عددهم نحو 370 أردنيا.



وأشار إلى متابعة السفارة الأردنية في بريتوريا وتواصلها مع الأردنيين والتي دعتهم إلى مزيد من الحيطة والالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في ظل ظهور متحور جديد.



وقال السفير الأردني في جنوب إفريقيا، إبراهيم عواودة، إنّ السفارة تتواصل باستمرار مع الأردنيين في جنوب إفريقيا، مؤكدا أنه لم يرد للسفارة وجود أي إصابة بين الأردنيين بالمتحور الجديد (بي.1.1.529)، ولا بالمتحورات السابقة.

المملكة