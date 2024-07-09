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الثلاثاء، 09-07-2024 07:34 م

السفارة البريطانية تطلق مسابقة "سفيرة ليوم واحد"

موقع


الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة البريطانية في عمان، عن إطلاق مسابقة "سفيرة ليوم واحد"، في نسختها الثانية، لمنح الشابات فرصة تجربة العمل الدبلوماسي بشكل مباشر والانضمام إلى شبكة من القيادات النسائية المناصرة للمساواة والإدماج الاجتماعي.

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وقالت السفارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن جميع الشابات بين 18 و25 عاماً، مؤهلات لتقديم طلب المشاركة حتى 18 آب المقبل للفوز بهذه المسابقة.


وأضافت أن الفائزات بالمسابقة سترافق السفير البريطاني في عمان ونائبه وفريق السفارة من القيادات النسائية ليوم واحد، كما ستتاح لهن الفرصة للمشاركة في فعاليات حصرية تستضيفها السفارة البريطانية والاجتماع بكبار ممثلي السفارة والتواصل مع شركائهم والجهات المعنية في الأردن.


وبينت أن المتقدمة للمسابقة يجب أن تجيب على أحد الخيارين وهما إذا كنت سفيرة ليوم واحد، وما هي الخطوات التي ستتخذها لتعزيز حقوق المرأة في الأردن؟ والخيار الثاني إذا كنت سفيرة ليوم واحد، ما هي الخطوات التي ستتخذينها لتعزيز المساواة في الأردن؟.


وطلبت السفارة من الراغبات بالمشاركة تسجيل مقطع فيديو باللغة العربية أو الإنجليزية لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة يكون مناسبا للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت إنه يجب على المتقدمة مشاركة مقطع الفيديو الخاص بها المسجل والمعدل بواسطة هاتف محمول أو جهاز ذكي على تويتر أو فيسبوك أو انستغرام، والإشارة إلى صفحة السفارة @UKinJordan واستخدام وسم# Amb4aDay.


وبينت السفارة أن آخر موعد للتقديم هو 18 آب العام الحالي، كما يمكن إرسال الفيديو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

 




 

 


 

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