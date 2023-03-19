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الأحد، 19-03-2023 05:33 م

السفارة التركية تحتفل بيوم الشهيد في السلط

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الوكيل الاخباري - احتفلت السفارة التركية في عمان، اليوم الأحد، في موقع مقبرة الشهداء الأتراك في السلط، بمناسبة يوم الشهيد والذكرى الـ108 لانتصار جناق قلعة البحري، والذي يصادف في 18 آذار من كل عام .

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت وعُزف النشيدان الملكي الأردني والوطني التركي، وتلاوة من القرآن الكريم على أرواح الشهداء.

واستذكر السفير التركي في عمان إردم أوزان، في كلمته الجنود الأتراك الذين استشهدوا أثناء الدفاع عن بلادهم في معركة جناق قلعة.

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