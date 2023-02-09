السفارة التركية في عمّان تثمن وصول المساعدات الأردنية إلى تركيا

الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة التركية في عمّان عن وصول المساعدات الأردنية المحملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية في إطار الجهود المبذولة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

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وأعربت السفارة من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي في فيسبوك عن شكرها للأردن.



وبدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، بتسيير مساعدات إغاثية إلى سوريا وتركيا، للتخفيف عن المصابين وأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة بالبلدين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.