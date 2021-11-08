السفارة السعودية في عمان تنظم ندوة عن مبادرة الشرق الأوسط الاخضر

الوكيل الإخباري- نظمت السفارة السعودية في عمان، اليوم الاثنين، ندوة عن قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، بمشاركة وزراء سابقين واعضاء واعيان ومسؤولين ومتخصصين في قطاعات الزراعة والبيئة والطاقة في الأردن.

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واكد السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، اهمية تنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة، مستعرضا اهداف المبادرة، والمتمثلة برسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.



واضاف " اليوم نستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات مع اشقائنا في الأردن، أن نحقق إنجازات متسارعة في مبادراتنا".

واشاد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الاعيان العين صالح إرشيدات، بالمبادرة، والتي وصفها بغير المسبوقة، متمنيا أن توضع المبادرة في اطار اهتمام عربي شرق اوسطي فعال ومتفاعل لتحقق أهدافها الحيوية في المنطقة.



وعرض رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان العين الدكتور عاكف الزعبي، لأهداف المبادرة واثرها المستقبلي على المناخ والطاقة، داعيا إلى دور عربي لمعالجة التغير المناخي والمحافظة ضمن اطار المبادرة.